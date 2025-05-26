Петербург оказался седьмым в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Санкт-Петербург по итогам 2024 года занял седьмое место в списке регионов России по уровню благосостояния семей. Москва обошла Северную столицу на три позиции, следует из составленного РИА Новости рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для распределения регионов по местам опирались на потенциально возможный остаток денежных средств семьи с двумя работающими с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Эксперты предполагали, что в каждой семье двое родителей и один или двое детей. Две чистые медианные зарплаты складывали, а далее из суммы вычитали региональные прожиточные минимумы с учетом категории членов семьи.

В результате на первом месте остался Ямало-Ненецкий автономный округ — потенциально возможный остаток денежных средств семьи с одним ребенком составил 145,2 тыс. рублей в месяц. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (106, тыс. рублей) и Магаданская область (97,6 тыс. рублей). У Москвы (80,8 тыс. рублей) четвертое место, пятерку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ (90,7 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург занял четвертую строчку в «бриллиантовом рейтинге» городов России.

Татьяна Титаева