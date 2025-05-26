XIII фестиваль военных оркестров «Амурские волны» открывается в Хабаровске

26 мая в Хабаровске начинается международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». В этом году программы отыграют девять военных оркестров, сообщается на сайте фестиваля. Помимо российских коллективов выступит оркестр внутренних войск МВД Беларуси.

По информации организаторов, первое выступление уже состоялось — в воздухе по пути в Хабаровск для пассажиров самолета экспромтом отыграл духовой оркестр штаба Центрального военного округа из Екатеринбурга. Сегодня вечером уральцы дадут представление в Доме офицеров Восточного военного округа. Также сегодня ожидаются еще два выступления. Сольный концерт военного оркестра штаба Ленинградского военного округа пройдет на юге города в краевом дворце дружбы «Русь». Концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова, пансиона воспитанниц Минобороны РФ (Москва) и военного оркестра штаба Тихоокеанского флота из Владивостока отыграют в Городском дворце культуры на ул. Ленина.

Открытые выступления оркестров, которые обычно собирают в Хабаровске тысячи зрителей, запланированы в парках «Динамо», им. Гагарина, им. Муравьева-Амурского и на Комсомольской площади. Зрелищные дефиле-парады пройдут на площади Славы и в «Платинум Арене». Традиционный фестиваль «Амурские волны» продлится по 1 июня.

Эрнест Филипповский, Хабаровск