В Кызыле прошли праймериз перед довыборами в городской хурал представителей

Стали известны победители электронного предварительного голосования «Единой России» в Кызыле. Праймериз должны определить кандидатов от партии на сентябрьских довыборах в городской хурал представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Довыборы пройдут в четырех одномандатных округах. Наибольшее число голосов по итогам праймериз набрали гендиректор АО «Грузовое автомобильное акционерное общество №2» Дмитрий Черевко (округ №2), младший воспитатель Кызылского президентского кадетского училища, участник специальной военной операции Аяс Солун-оол (№4), директор Кызылского дома-интерната для престарелых и инвалидов, руководитель совета правления общественной организации «Ветераны спецподразделений» Херел Кужугет (№7) и участник СВО Эртине Кара-сал (№11).

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года прошли выборы в верховный хурал Республики Тыва. По их итогам мандаты депутатов республиканского парламента получили сразу несколько депутатов кызылского хурала представителей, что сделало необходимыми довыборы.

Валерий Лавский