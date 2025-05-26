Заключенного осудили за оправдание террористической деятельности ВСУ

Военсуд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы заключенного исправительной колонии Кемеровской области за оправдание террористической деятельности ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе кузбасского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, заключенный разделял идеи и взгляды террористической организации, действующей на территории Украины, одобрял совершение ее участниками терактов на ее территории РФ. В период августа-сентября 2024 года, находясь в медсанчасти колонии, он положительно высказывался о действиях военизированного объединения ВСУ, указывал на правильность и необходимость их совершения.

По материалам кемеровских управлений ФСБ и ФСИН в отношении осужденного возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Илья Николаев