«Нужно сократить выход новых жилых комплексов на 100%»

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин заявил, что в России за последний год вдвое увеличилось число регионов, где рынок жилья под угрозой затоваривания. Это может привести к финансовым трудностям застройщиков. По его словам, ключевой причиной стало падение важного индикатора — соотношения распроданности и стройготовности. В среднем по стране этот показатель снизился с 85 до 73%. Наиболее сложная ситуация сложилась в Краснодарском крае (45%), Челябинской (49%) и Воронежской (51%) областях. Коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров пояснил, с чем связана негативная тенденция.

Михаил Федоров

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«В 2025 году мы фиксируем увеличение затоваренности на рынке и снижение коэффициента от соотношения распроданности к стройготовности. В Краснодарском крае он более низкий, чем, например, в других регионах России. Это связано с несколькими факторами.

Последние три-четыре года в Краснодарском крае темпы развития рынка недвижимости были крайне высокими в связи с ростом популярности черноморского направления страны и активной застройкой побережья, высоким миграционным потоком населения в регион, где спрос сильно превышал доступное предложение, поэтому многие застройщики развивали новые территории и запускали новые проекты.

При изменении экономической ситуации в стране картина поменялась в противоположную сторону: спрос кратно упал, а объем предложения значительно вырос. На высоком спросе многие девелоперы покупали земли и занимались проектированием новых жилых проектов, но в связи с тем, что сроки по запуску таких проектов длинные, объем предложения значительно увеличился уже при падении спроса на рынке.

Ситуация обрела негативный эффект, и коэффициент распроданности снижается прежде всего в связи с высокой ключевой ставкой, а также резким снижением миграционного потока из-за закрытых аэропортов. При сохранении нынешних экономических условий уровень затоваривания на рынке недвижимости действительно останется критическим.

Однако снижение ключевой ставки и открытие аэропортов могут значительно увеличить спрос и обеспечить дальнейшее развитие рынка недвижимости в Краснодарском крае. Тем более что регион обладает инвестиционной и туристической привлекательностью: сегодня в крае активно возводятся новые морские курорты и проекты комплексного развития со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой — как раз такие возводим и предлагаем клиентам в Краснодарском крае.

Миграционный поток также остается активным — южное направление страны по-прежнему популярно для переезда. Все эти факторы формируют отложенный спрос.

Затоваривание на рынке недвижимости может привести, во-первых, к снижению цен из-за высококонкурентного рынка — чтобы распродать определенные объемы и увеличить спрос на рынке, застройщики запускают скидки и дисконты.

Во-вторых, к переносу стартов новых проектов и отмене запуска новых литеров, чтобы сфокусироваться на уже реализуемых проектах.

В сложившихся условиях перенос запусков новых проектов скорее окажет положительный эффект — сегодня на рынке нужно сократить выход новых жилых комплексов на 100%. Это позволит не допустить перенасыщения рынка и большого количества предложений над низким спросом. Также девелоперам полезно заниматься прогнозированием и просчитывать риски — выбирать вариант, который поможет и сохранить прибыль, и выполнить обязательства перед клиентами.

Сфера девелопмента в ожидании антикризисных программ и других мер поддержки от государства — в это сложное время девелоперам нужна помощь. Ожидаем стабилизации экономической ситуации и увеличения спроса».