За сутки в Свердловской области произошло 84 ДТП с восемью пострадавшими

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 84 ДТП, в в семи из которых пострадали восемь человек, включая одного ребенка, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основные причины аварий — превышение скорости, ошибки при выборе траектории движения и невнимательность водителей. Игнорирование дорожных условий часто приводило к потере контроля над автомобилем, опасные маневры на перекрестках и нарушение приоритетов зачастую заканчивались авариями.

Ранее в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с электросамокатчиком. Авария случилась 19 мая около 4:00 на улице Первомайской, 56. Он потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль Dodge Caliber, после чего погиб.

Ирина Пичурина