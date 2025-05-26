Кандидатом в депутаты горсовета Красноярска может стать участник СВО

Участник специальной военной операции Ильяс Валеев набрал наибольшее число голосов на праймериз «Единой России» в Красноярске. Электронное предварительное голосование должно определить кандидата от партии на довыборах в горсовет в одномандатном округе №5.

Господин Валеев получил 1700 голосов. Он является руководителем краевого штаба «Молодой гвардии Единой России», специалистом по работе с молодежью КГАУ «Дом офицеров». Всего в праймериз приняли участие девять кандидатов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2025 года досрочно сложил свои полномочия избранный в пятом округе представитель ЕР Павел Креско. Свое решение он объяснил «состоянием здоровья, не позволяющим в полной мере осуществлять полномочия».

Валерий Лавский