Девять человек отравились в кафе Братска

В Братске (Иркутская область) произошло массовое отравление в одном из местных заведений общепита. Предварительно пострадали девять человек, из них четверо несовершеннолетних, сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, все пострадавшие обратились в больницу после того, как поели в этом заведении.

Следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В областной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова