Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сменил гендиректора после провального сезона

Генеральным директором хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска назначен бывший защитник команды Михаил Переяслов, сообщается на официальном сайте клуба. Он сменил Евгения Лугина, который переходит в структуру регионального минспорта. В минувшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) «Амур» занял предпоследнее место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Переяслов

Фото: ХК «Амур» Михаил Переяслов

Фото: ХК «Амур»

Михаил Переяслов в 1986—2004 годах провел в составе хабаровской команды 846 матчей, что является местным рекордом. Будучи защитником по амплуа, он часто завершал атаки и забросил 135 шайб. В сезоне 2001—2002 годов был признан лучшим бомбардиром Чемпионата России.

В 2005—2008 годах работал главным тренером клуба «Ермак» из Ангарска. В сезоне 2020—2021 годов входил в тренерский штаб «Амура» в качестве тренера по работе с защитниками. Далее возглавлял ветеранский клуб СКА (Хабаровск).

О стоящих перед новым генменеджером задачах на будущий сезон пока не сообщается. Напомним, ранее Михаил Дегтярев, бывший на тот момент губернатором Хабаровского края, требовал от клуба «Амур» победы в розыгрыше Кубка Гагарина в 2026 году — к очередным губернаторским выборам.

Эрнест Филипповский, Хабаровск