Силы ПВО сбили три БПЛА на пути к Москве в ночь на 26 мая

Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Всего в ночь на 26 мая было сбито три БПЛА. На месте работают сотрудники оперативных служб.

По данным Росавиации, с 4:38 мск 26 мая вновь приостановили работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы.

По данным Минобороны РФ, 25 мая в период с 13:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 51 БПЛА самолетного типа, шесть из которых были сбиты на пути к Москве.