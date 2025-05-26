Reuters: 20 человек погибли при атаке Израиля по школе в Газе

20 человек погибли в результате удара Израиля по школе в районе Дарадж в Газе. В здании школы проживали перемещенные лица. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По словам собеседников издания, среди десятков пострадавших в результате удара по школе были женщины и дети.

На прошлой неделе Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа — «Колесница Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль Армии обороны Израиля над палестинским анклавом и разрушить систему командования радикальной группировки «Хамас».

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».