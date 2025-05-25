Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту Туношна поздно вечером 25 мая ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов». Также ограничения были введены в нижнекамском аэропорту Бегишево.

Напомним, в последний раз ограничения в ярославском аэропорту вводили 21 мая, сняты они были только 23 мая. В частности, из-за этого ХК «Трактор» не мог улететь из Ярославля после финала Кубка Гагарина.

Алла Чижова