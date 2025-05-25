В Орловском районе трое человек погибли при столкновении иномарки и Лады

Трое человек погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня вечером на автодороге между поселком Орловским, селом Киевка и селом Ремонтным. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительной информации, мужчина за рулем Фольксваген Поло 1963 года рождения не уступил дорогу автомобилю Лада Веста на перекрестке. Водитель иномарки, а также водитель Лады Веста и его пассажирка, женщина 1970 года рождения, скончались от полученных травм.

Константин Соловьев