Совет директоров КЗМС предлагает не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС) рекомендовал годовому собранию акционеров направить прибыль общества за 2024 год на развитие производства. Орган управления предприятием предлагает также совладельцам общества не выплачивать дивиденды за этот период. Стоит отметить, что в этот раз за данные решения проголосовали все семь членов совета директоров. Ранее вопрос выплат стал одной из причин корпоративного конфликта между акционерами. Мажоритарным совладельцем компании является директор КЗМС Дмитрий Пищальников, ему принадлежит 48,1% акций.

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До недавнего времени крупным миноритарием общества была Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. В марте стало известно, что ее пакет 29,9% приобрела Жанна Бурдина. Еще 18,16% акций принадлежали супруге экс-чиновника Дарье Хайруллиной, в том же месяце ее пакет был передан ИП Антону Емельянову.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. За девять месяцев прошлого года выручка предприятия составила 476,81 млн руб., чистая прибыль — 23,247 млн руб.