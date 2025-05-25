26 мая в Татарстане ожидается до +25 градусов и ночные заморозки

В понедельник, 26 мая, на территории Республики Татарстан прогнозируется ясная погода с температурами до +25 градусов и ночные заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью температура воздуха в республике составит от +2 до +7 градусов, при этом в отдельных районах возможны заморозки до 1 градуса. Днем ожидается потепление до показателей от +20 до +25 градусов.

В Казани также прогнозируется ясная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, а днем прогреется до показателей от +22 до +24 градусов.

Влас Северин