На закупку книг для библиотек Татарстана выделили 9 млн рублей
На закупку 45 комплектов книг для библиотек Республики Татарстан выделили 9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
На закупку книг для библиотек Татарстана выделили 9 млн рублей
Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ
Книги будут распределены между 48 библиотеками Татарстана. Среди получателей — централизованные библиотечные системы районов, а также Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Альметьевска и Казани.
Всего предусмотрено семь наборов, каждый из которых содержит от 157 до 446 изданий.
Заказчиком выступает Министерство культуры Татарстана. Срок исполнения контракта — с момента заключения до 31 декабря текущего года.