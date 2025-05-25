На закупку 45 комплектов книг для библиотек Республики Татарстан выделили 9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На закупку книг для библиотек Татарстана выделили 9 млн рублей

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ На закупку книг для библиотек Татарстана выделили 9 млн рублей

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Книги будут распределены между 48 библиотеками Татарстана. Среди получателей — централизованные библиотечные системы районов, а также Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Альметьевска и Казани.

Всего предусмотрено семь наборов, каждый из которых содержит от 157 до 446 изданий.

Заказчиком выступает Министерство культуры Татарстана. Срок исполнения контракта — с момента заключения до 31 декабря текущего года.

Влас Северин