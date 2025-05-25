На расчистку русла реки Берсут в Татарстане выделили 43 млн рублей

В Мамадышском районе Татарстана начнут расчистку русла реки Берсут, на работы выделено 43 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект направлен на снижение риска затопления деревни Теплое Болото и сел Кук-Чишма и Верхний Берсут. Средства выделят в виде субвенции из федерального бюджета в рамках программы «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Финансирование распределено на три года: в 2025 году планируется потратить 13,6 млн руб, в 2026 году — 15,6 млн руб, а в 2027 году — 13,7 млн руб. Эти средства пойдут на работы по расчистке и укреплению русла реки.

Ожидается, что проект поможет стабилизировать водохозяйственную ситуацию, повысить пропускную способность реки и снизить негативное воздействие на окружающие территории. Это снизит вероятность затопления близлежащих населенных пунктов.

Влас Северин