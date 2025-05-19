Врастание машин

Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого квартала составил 85 тыс. предметов, на 30% меньше, чем годом ранее. Важный фактор такой динамики — обвал автолизинга на фоне резкого повышения утильсбора. Ранее этот сегмент, напротив, поддерживал рост отрасли. В таких условиях прирост лизингового портфеля в 2025 году составит около 12% (против 35% в 2024 году), прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса в натуральном выражении в первом квартале 2025 года резко сократился — до 85 тыс. предметов по сравнению со 122 тыс. за этот период годом ранее (падение на 30,3%), подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА; данные есть в распоряжении “Ъ”). «В первом квартале 2025 года почти все лизинговые компании ощутили на себе снижение спроса относительно аналогичного периода прошлого года,— отмечает финансовый директор "Интерлизинга" Евгений Кочуров.— Основная причина такого снижения — величина ключевой ставки ЦБ, а также общие ожидания начала ее снижения в обозримой перспективе». По словам гендиректора группы «Инсайт Лизинг» Михаила Гонопольского, бизнес откладывает планы по реализации крупных инвестпроектов и расширению производства, так как оборудование, которое он планировал закупать, с учетом ставок выше 20% годовых экономически неокупаемо.

Ключевой фактор сокращения прироста нового бизнеса — обвал автолизинга, отмечают в НРА.

«Автолизинг падает как по розничному, так и по корпоративному сегменту,— говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.— В розничном сегменте на спрос влияет в дополнение к ключу резкое повышение утилизационного сбора, в корпоративном секторе — ключ и снижение инвестиций. Сейчас мы видим падение спроса на 50% в розничном сегменте и на 25% — в корпоративном». «Авторынок и рынок автолизинга сейчас находятся в подвешенном состоянии. На них давят новые тарифы растаможки с инфляцией и одновременно с этим ослабевший покупательский спрос, без которого повышать цены не получится,— согласен руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.— Дилеры подняли прайсы в январе после планового повышения утильсбора, а теперь дают скидки, лавируя между маржой и необходимостью освободить заполненные склады для новых автомобилей». В перспективе до конца года цены на автомобили могут вырасти на 10–15%, оценивает он. В то же время мы видим, что формируется отложенный спрос в автолизинге, он начнет реализовываться либо уже в текущем году, либо позднее, когда начнутся изменения в части денежно-кредитной политики Банка России, отмечает гендиректор ЛК «Европлан» Сергей Мизюра.

НРА снизило прогноз по рынку лизинга на 2025 год до 360–420 тыс. единиц нового бизнеса, ближе к середине диапазона (390 тыс. единиц). Это на 35% ниже, чем предыдущий прогноз агентства от февраля 2025 года в 600 тыс. единиц.

«За счет инфляции объем нового бизнеса в денежном выражении сократится в меньшей степени. Он составит на конец 2025 года около 2,4 трлн руб., сокращение — около 28%,— ожидают в НРА.— Прирост лизингового портфеля в 2025 году составит около 12% (против 35% в 2024 году), до 15 трлн руб.».

Прогноз НРА по лизингу на 2026 год составляет 320–370 тыс. единиц нового бизнеса, ближе к верхней границе диапазона. Объем нового бизнеса составит около 2,5 трлн руб., совокупный лизинговый портфель приблизится к 17 трлн руб.

Текущая ситуация способствует накоплению отложенного спроса, который при смене вектора денежно-кредитной политики ЦБ может привести к увеличению объемов нового бизнеса преимущественно в розничных сегментах, уверен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, практика прошлых лет подсказывает, что после сложных условий операционной среды наблюдалась реализация отложенного спроса. «В случае снижения ключевой ставки ЦБ в нашей компании ожидают реализации отложенного спроса на лизинг в текущем году. Основными сегментами, где он может проявиться, можно назвать коммерческую недвижимость и транспорт — благодаря наращиванию объемов e-commerce и потребности в быстрой доставке товаров,— указывает управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.— Кроме того, агрегаторы такси, вероятнее всего, будут обновлять свои автопарки в текущем году с учетом требований законодательства, что также может простимулировать спрос».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова