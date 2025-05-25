В Волжске два человека пострадали в ДТП с «Газелью»
В Волжске водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали в результате столкновения с «Газелью». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Марий Эл.
В Волжске два человека пострадали в ДТП с «Газелью»
Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл
ДТП с участием Renault Sandero и «Газели» произошло сегодня, 25 мая, около 16:30 на Йошкар-Олинском шоссе. Водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.