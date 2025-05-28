«На Дальнем Востоке намечается нехватка рефрижераторных контейнеров для вывоза рыбы»

О трендах на российском рынке перевозок скоропортящихся грузов в рефконтейнерах, главных рисках и способах их преодоления в интервью “Ъ” рассказал Андрей Гречкин, генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в FESCO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гречкин, генеральный директор «Дальрефтранса»

Фото: Ольга Шуть Андрей Гречкин, генеральный директор «Дальрефтранса»

Фото: Ольга Шуть

— Каковы тенденции на рынке рефперевозок в начале текущего года?

— Рынок рефрижераторных контейнерных перевозок исторически менее волатильный в сравнении с перевозками универсальных контейнеров, потому что потребление продуктов питания населением всегда достаточно стабильное. Конечно, в разных сегментах перевозок — железнодорожных, морских каботажных или внешнеторговых — динамика разнонаправленная. Однако в целом мы не заметили значимой просадки объемов, которую констатируют по прочим грузам.

В этом году активизировались перевозки белой рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России. Это говорит о том, что субсидирование железнодорожного тарифа при отправках такого груза реально работает. Но нужно и дальше развивать этот инструмент: расширять лимиты, делать меру поддержки доступной постоянно. Это позволит переломить сложившуюся экспортную ориентированность дальневосточной белой рыбы и добиться роста ее потребления внутри нашей страны.

Российские операторы рефконтейнеров продолжили развивать сервисы на новых направлениях. Они активно пошли в страны Персидского залива, ведут работу в Юго-Восточной Азии. Параллельно налаживается взаимодействие с органами власти в части анализа и снятия тарифных барьеров на новых рынках для российских экспортных товаров, в том числе скоропортящихся. Вместе с тем Китай все еще остается страной возможностей для отечественных экспортеров. К примеру, продолжает раскрываться потенциал российской свинины в КНР после снятия ограничений на поставки этого вида мяса из России.

Однако существуют и риски, о которых все чаще начинают заявлять профильные эксперты и участники рынка. Среди основных — увеличение количества китайских рефрижераторных фур, ввозящих импорт в Россию и забирающих экспорт. Их становится все больше на дорогах страны. Важно не упустить контроль за активностью игроков из КНР, иначе с учетом совокупного парка автомобильных рефрижераторов в Поднебесной они могут на корню уничтожить российские операторские компании не только в автомобильном, но и в контейнерном сегментах. Этот сценарий уже начинает реализовываться. Главная задача — не допустить его развития, для этого нужно начать управлять этим процессом.

Второй вероятный риск — возможный возврат больших иностранных контейнерных линий, ушедших с российского рынка в 2022 году. Это может привести к негативным последствиям для новых и старых отечественных судоходных компаний, которые в эти годы активно инвестировали в увеличение вместимости своего флота и контейнерного парка для замещения дефицита на рынке.

— Каковы основные технологические проблемы у рефперевозчиков?

— Как и в прошлом году, основная проблема — это загруженность Восточного полигона, из-за чего операторы получают недостаточное количество наряд-заказов от администрации железных дорог для отправки поездов с рефконтейнерами на Дальний Восток.

Несмотря на заявления, что у продуктов питания есть приоритет при перевозках по железной дороге, на практике такие грузы отправляются в той же очередности, что и обычные контейнерные поезда. Из-за этого отправки могут задерживаться на недели, причем в обоих направлениях: если поезд не пришел с запада на восток, то он не может быть отправлен обратно.

В том числе поэтому сегодня на Дальнем Востоке намечается нехватка рефрижераторных контейнеров для вывоза рыбы и морепродуктов в центральную часть России, где располагаются основные регионы потребления.

— Какие прогнозы вы бы дали по итогам года?

— Впереди лососевая путина, которая будет не очень большой для нечетного года, но все-таки значительно больше прошлогодней. При этом, если ситуация с отправками в направлении Восточного полигона не изменится, нехватка рефконтейнеров на Дальнем Востоке усугубится. Чтобы не допустить этого, надо принимать меры по нормализации ротации поездов с рефрижераторными контейнерами уже сейчас.

Что касается экспорта, то отправки российской свинины в Китай только начинают реализовывать свой потенциал. Мы полагаем, что в текущем году такие перевозки покажут десятки процентов прироста. Рынок ожидает кратного роста поставок в горизонте нескольких лет, но еще не все экспортеры получили аккредитацию своих предприятий. При этом они проявляют незаурядную активность, чтобы как можно быстрее выйти на рынок КНР.

Те, кто уже получил разрешение на экспорт, успешно расширяют ассортимент своей свиноводческой продукции. Свою роль в этом играет и наша компания «Дальрефтранс», которая предлагает крупнейшим российским производителям мясной продукции наиболее подходящие логистические решения для ускоренных отправок свинины в разные локации Китая.

Помимо этого, мы ожидаем открытия новых сервисов в этом году. В фокусе наших интересов — Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Например, сервис «Мясной шаттл», которым мы с 2024 года доставляем продукцию отечественных производителей в страны Азии, технически готов к наращиванию экспорта российского мяса в Малайзию и Индонезию. При наличии интереса со стороны предприятий мы готовы увеличивать частоту и объемы на данном направлении. По этим вопросам мы находимся в постоянном контакте с клиентами.

Беседовала Анастасия Баранец