В Госдуме рассказали, когда в России начнут строить деревянные пятиэтажки

Первые деревянные пятиэтажные дома в России могут появиться уже через два года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Минстрой и МЧС России ведут испытания и готовят изменения в нормативную базу для начала строительства таких домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ведомства проводят комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сказал он «РИА Новости». Специалисты изучают пожарную, механическую и сейсмическую безопасность объектов из деревянных конструкций.

Депутат перечислил преимущества таких домов: во-первых, дерево легче бетона и других материалов, во-вторых, оно обладает меньшей теплопроводностью, поэтому материал сохраняет тепло зимой и прохладу летом. В-третьих, деревянные конструкции легче и проще в обработке, а значит дешевле.

При этом господин Кошелев сообщил, что на сегодняшний день опыт строительства деревянных многоквартирных домов в России довольно небольшой. Построено всего несколько домов высотой в четыре этажа: они находятся в Тверской, Вологодской и Новосибирской областях, а также есть один деревянный дом в Архангельске.

«Если говорить о географии проекта, то он включает всю страну. Никаких ограничений нет, но, конечно, строить начнут там, где будет учтена логистика, и подготовлена соответствующая инфраструктура»,— отметил он. Выход деревянных квартирных домов на рынок будет проходить в рамках строительства особых экологичных кластеров и курортных зон, сказал депутат.