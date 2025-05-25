В Черноземье 26 мая будет облачно и тепло, от +17°С до +29°С

В понедельник, 26 мая в регионах Черноземья будет облачно, тепло и сухо. Температура — от +12°С в темное время суток до +29°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью температура составит +17°C, днем — +27°C.

В Воронеже ночью — переменная облачность, +15°C. Днем прогнозируется облачная погода, +29°C.

В Курске будет облачно. Ночью — +18°C. Днем — +27°C.

В Липецке ночью ожидается переменная облачность, температура — +13°C. Днем будет облачно, +28°C.

В Орле — облачно. Ночью — +17°C. Днем — +28°C.

В Тамбове — переменная облачность. В темное время суток будет +12°С. Днем — +28°C.

Юрий Голубь