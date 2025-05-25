Водитель микроавтобуса арестован после ДТП с двумя жертвами в Подмосковье

Суд решил заключить под стражу водителя микроавтобуса, причастного к ДТП на трассе М-12 «Восток» в районе Ногинска. Арест 24-летнего мужчины продлится до 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области

По предварительным данным следствия, водитель Mercedes-Benz Sprinter 2 был ранее лишен права управления транспортными средствами. Суд постановил заключить водителя под стражу с учетом сведений об имеющейся у обвиняемого судимости за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, у водителя нет места жительства на территории Московской области и официального источника дохода, говорится в заявлении. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло вечером 23 мая. По предварительным данным, микроавтобус двигался по своей полосе, но не заметил стоявший в полосе автомобиль Lada Largus, после чего столкнулся с ним, а затем с автомобилем Audi. Погибли два пассажира Lada — женщина и девятилетний мальчик. Восемь человек, находившихся в микроавтобусе, были госпитализированы.