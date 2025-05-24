Водитель микроавтобуса задержан после ДТП рядом с Ногинском

В Московской области задержан водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2, причастный к ДТП на трассе М-12 «Восток» в районе Ногинска, в котором погибли двое человек, в том числе 9-летний ребенок.

Задержанный мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет. Следователи рассматривают вопрос о действиях водителя автомобиля, который остановился из-за неисправности, сообщили в управлении СКР по Подмосковью.

ДТП произошло вечером 23 мая на 68-м километре трассы М-12. По предварительным данным, микроавтобус двигался по своей полосе, но не заметил стоявший в полосе автомобиль Lada Largus, после чего столкнулся с ним, а затем с автомобилем Audi. Lada получила серьезные повреждения, микроавтобус перевернулся. Погибли два пассажира Lada — женщина и девятилетний мальчик. Восемь человек, находившихся в микроавтобусе, были госпитализированы.