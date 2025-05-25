Прокуратура проверяет причины пожара в многоквартирном доме в Староминской

Прокуратура Староминского района начала проверку обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Маршала Жукова, произошедшего 25 мая 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

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Сообщение о возгорании в здании по адресу улица Маршала Жукова, дом 27, корпус 3 в станице Староминской поступило в 14:44. Всех жильцов удалось вовремя эвакуировать, угрозы их жизни и здоровью нет.

В настоящее время местные власти организуют расселение пострадавших. Надзорное ведомство проводит мероприятия по выяснению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

По итогам расследования при наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Лия Пацан