Более 30 жителей Свердловской области вернулись из украинского плена

В рамках обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» из плена вернулись 31 военнослужащих из Свердловской области, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Трое вернутся в Новоуральск, по двое в Нижний Тагил и Арамиль. Еще долгожданные встречи предстоят в Новолялинском и Красноуфимском, Режевском и Артемовском, Ревде, Березовском, Тавде и других городах. Впервые много ребят вернется в Екатеринбург», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, Россия и Украина завершили крупнейший обмен военнопленными за время конфликта. По договоренности, достигнутой 16 мая на переговорах в Стамбуле, Москва и Киев передали друг другу по 1000 человек. Обмен проходил в три этапа с 23 по 25 мая на территории Белоруссии.

Мария Шараева