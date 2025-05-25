У Крымского моста скопилось свыше 500 машин с обеих сторон

Более 500 автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту вечером 25 мая 2025 года. Транспортные средства стоят с обеих сторон переправы, а время ожидания достигает одного часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным телеграм-канала «Крымский мост: оперативная информация», в 17:00 со стороны Тамани находилось 298 транспортных средств. «В очереди со стороны Керчи находится 230 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Затор увеличивается с каждым часом. В 16:00 проезда ожидали около 450 машин. При этом движение по мосту с начала суток не останавливалось.

Лия Пацан