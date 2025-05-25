В Татарстане произошло 3 пожара со смертельным исходом, погибли 5 человек

В Татарстане за последние сутки произошло три пожара со смертельным исходом. Два человека погибли при пожарах в Казани, еще три — в Пестречинском и Зеленодольском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В Казани пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Хусаина Ямашева, 75. Погибли 69-летняя женщина и 60-летний мужчина. Площадь пожара составила 5 кв. метров. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В селе Шали Пестречинского района республики при пожаре в частном доме погибли 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Еще одна женщина получила ожоги рук, но отказалась от госпитализации. По данным МЧС, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В Зеленодольском районе пожар на улице Королева охватил 6 кв. метров, там спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины. Предварительно, причиной инцидента также стала неосторожность при курении.

Влас Северин