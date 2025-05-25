Беспилотники МЧС не обнаружили нефтепродуктов на Центральном пляже Анапы

Специалисты МЧС России продолжают воздушный мониторинг акватории и прибрежной полосы Анапы, сообщает оперштаб Кубани. 25 мая с помощью беспилотного летательного аппарата они осмотрели 3,5 км береговой линии и акваторию Центрального пляжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В ходе обследования сотрудники ведомства не выявили фрагментов, которые могли бы являться осевшими на дно нефтепродуктами. Наблюдение за состоянием пляжной зоны и прибрежных вод курорта продолжается.

Лия Пацан