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Беспилотники МЧС не обнаружили нефтепродуктов на Центральном пляже Анапы

Специалисты МЧС России продолжают воздушный мониторинг акватории и прибрежной полосы Анапы, сообщает оперштаб Кубани. 25 мая с помощью беспилотного летательного аппарата они осмотрели 3,5 км береговой линии и акваторию Центрального пляжа.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

В ходе обследования сотрудники ведомства не выявили фрагментов, которые могли бы являться осевшими на дно нефтепродуктами. Наблюдение за состоянием пляжной зоны и прибрежных вод курорта продолжается.

Лия Пацан

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