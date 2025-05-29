Жить как президент

На рынке загородной жилой недвижимости не закреплено понятие загородной резиденции. Это тот сегмент рынка, в котором никогда не будет предпосылок для расширения объема предложения, но тем не менее всегда будет спрос. «Стиль» разбирался, какими характеристиками обладает сегодня загородное жилье самого высокого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под резиденциями, как правило, понимаются дома площадью от 800 до 1000 кв. м на земельном участке от 50 соток, а их стоимость в Санкт-Петербургской агломерации начинается от 300 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Под резиденциями, как правило, понимаются дома площадью от 800 до 1000 кв. м на земельном участке от 50 соток, а их стоимость в Санкт-Петербургской агломерации начинается от 300 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно словарям, под резиденцией понимают как место проживания первых лиц государства или высокопоставленных чиновников, так и местопребывание вообще. «Исходя из маркетинговых материалов строительных компаний можно вычленить, что резиденция — это некий внушительных размеров дом (более 1000 кв. м) для постоянного проживания одного человека или одной семьи, который удален от другого жилья»,— объясняет генеральный директор Vector Group Максим Жмурин.

Формат «не по понятиям»

Устойчивых общепринятых характеристик формата резиденций на рынке недвижимости нет, согласна Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге. «В контексте загородной жилой недвижимости термин "резиденция", как правило, используют для определения загородного жилья самого высокого класса. Такие объекты представляют собой исключительно дорогостоящую недвижимость, отличающуюся не только высоким качеством реализации, но и масштабом — как земельного участка, так и самого строения»,— рассуждает эксперт.

Как правило, резиденции представлены жилыми объектами на обширном земельном участке от 50 соток до нескольких гектаров. Жилой дом также характеризуется достаточно крупными размерами (от 800 до 1000 кв. м), включает несколько спален и обширный набор дополнительных инфраструктурных помещений: спа, бассейн, зимние сады, спорт зал, кинозал. Также в такой комплекс могут входить дополнительные постройки: гараж, гостевой дом, блок для персонала и прочее.

Основатель агентства недвижимости Valley Estate Валентина Ветрова говорит, что термин «резиденция» на загородном рынке стоит в одном ряду с такими понятиями, как «поместье» и «усадьба». «Это в первую очередь маркетинговые наименования, с помощью которых девелопер определяет свой продукт, желая обозначить его характеристики. В эконом-сегменте такой термин использоваться не будет»,— считает она, хотя бывают случаи, когда в рекламе резиденциями называют менее представительные объекты загородной недвижимости.

Андрей Карпов, управляющий партнер Kub House, добавляет, что загородная резиденция — это не просто большой дом за городом. Это полноценная система, в которой продумано все: архитектура, инженерная инфраструктура, зонирование, благоустройство и взаимодействие между пространствами. Такой объект ориентирован на высокий уровень комфорта, автономность, приватность и комплексный образ жизни, включающий разные сценарии — от уединенного отдыха до приема гостей.

Эксклюзивные локации

Перечисляя подходящие места для резиденций в Санкт-Петербургской агломерации, участники рынка недвижимости выделяют Курортный район города, Выборгский и Всеволожский районы Ленобласти, Пушкин и Павловск. «Отнесение этих объектов к бизнес-классу говорит о том, что их владельцы могут возводить на своих участках дополнительные объекты. Помимо гостевых домов, саун, паркингов, домов для садовников, это еще и масштабные ландшафтные элементы: пруды, сады с редкими деревьями, прогулочные тропинки. Участки с таким набором объектов могут размещаться на территориях, превышающих 1–1,5 га»,— делится наблюдениями госпожа Ветрова.

Госпожа Ханбекова дополняет, что наиболее востребованными направлениями для размещение эксклюзивных жилых домов остаются Сестрорецк, Репино и часть Комарово южнее Зеленогорского шоссе.

Цена исключительности

По словам директора департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, стоимость домов здесь начинается от 300 млн рублей и варьируется в зависимости от местоположения, площади, степени готовности домов (без отделки, с финишной отделкой или меблировкой). На первичном рынке загородной жилой недвижимости Санкт-Петербурга и области предложение в формате резиденций в настоящее время ограничено. «Среди немногочисленных примеров можно выделить коттеджные поселки "Репинские усадьбы 4" и Terijoki Club. По итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость коттеджа в указанных объектах составила 336 млн рублей»,— делится она.

Госпожа Ветрова обращает внимание, что стоимость таких объектов зависит от местоположения, года постройки и наполнения, и уточняет, что самые дорогие дома в Ленобласти предлагаются по цене от 800 млн до 1 млрд рублей. Господин Карпов подчеркивает, что стоимость складывается из целого комплекса факторов: архитектурной идеи, площади, технологии строительства, уровня инженерной подготовки, сроков реализации и даже культурного кода проекта.

Роскоши много не бывает

Эксперт NF Group констатирует, что в среднесрочной перспективе нет предпосылок для расширения предложения в формате резиденций на первичном рынке: резиденции останутся эксклюзивным форматом, рассчитанным на ограниченный спрос и не предполагающим массового распространения.

«Дома площадью 800–1000 кв. м — это объекты роскоши, они всегда строятся под конкретную семью и по индивидуальному проекту,— напоминает основатель Valley Estate.— Часто такое предложение идет вразрез с тем, что сейчас выгоднее и легче продать на рынке».

Если подобные объекты реализуются на вторичном рынке, они могут искать своего покупателя два-три года, предупреждает госпожа Ветрова. В целом круг целевой аудитории у резиденций небольшой, и число потенциальных покупателей или заказчиков почти не увеличивается в силу высокой стоимости подобных домов.

Александра Тен