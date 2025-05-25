Деян Станкович продлил контракт со «Спартаком»

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем еще на один сезон. Прошлым летом сербский специалист подписал с красно-белыми двухлетнее соглашение, которое теперь пролонгировано до середины 2027 года. Таким образом, согласно новому контракту, Станкович должен отработать с командой три сезона подряд.

Руководство столичного клуба выразило доверие тренеру, несмотря на то что ему не удалось решить поставленные перед клубом задачи. В премьер-лиге спартаковцы финишировали четвертыми, выбыв из борьбы за золотые медали по ходу весенней части первенства, а в Кубке не смогли добраться до трофея, уступив «Ростову» в финале «Пути регионов».

Тем не менее в клубе отметили успехи Станковича по итогам первого сезона. В 42 официальных матчах красно-белые одержали 25 побед, в том числе 13 с крупным счетом. Впервые еще со времен Олега Романцева красно-белые выдали семиматчевую победную серию в чемпионате. Кроме того, сам футбол, который ставил Станкович, судя по всему, вызвал одобрение у руководителей «Спартака». Однако уже в ближайшем будущем от него ждут более весомых результатов. На официальном сайте клуба тренеру пожелали «успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев».

Александр Ильин