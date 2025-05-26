Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 380 баллов. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7285. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4230. 7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860. 8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3655. 9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635. 10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440. 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290. 12 (12). Томми Пол — 3210. 13 (13). Бен Шелтон (оба — США) — 2980. 14 (14). Артюр Фис (Франция) — 2845. 15 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2820. 16 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2665. 17 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2595. 18 (18). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2475. 19 (19). Якуб Меншик (Чехия) — 2272. 20 (20). Стефанос Циципас (Греция) — 2270… 24 (24). Карен Хачанов — 1960… 72 (73). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 816.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 683 очка. 2 (2). Кори Гауфф — 6863. 3 (3). Джессика Пегула (обе — США) — 6243. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5865. 5 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 5838. 6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986. 7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368. 8 (7). Мэдисон Кис — 4184. 9 (9). Эмма Наварро (обе — США) — 3879. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684. 11 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3548. 12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108. 13 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2919. 14 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2845. 15 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2664. 16 (16). Аманда Анисимова (США) — 2634. 17 (17). Дарья Касаткина (Австралия) — 2631. 18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280. 19 (18). Донна Векич (Хорватия) — 2226. 20 (20). Екатерина Александрова — 2148… 28 (30). Анна Калинская — 1717… 37 (36). Анастасия Потапова — 1469... 46 (48). Вероника Кудерметова — 1187… 50 (51). Анастасия Павлюченкова — 1112… 58 (56). Полина Кудерметова — 1017… 62 (65). Анна Блинкова — 967… 86 (75). Камилла Рахимова (все — Россия) — 786.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.