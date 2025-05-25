В Ростове-на-Дону нейрохирурги смогли помочь женщине снова ходить

В Ростове-на-Дону нейрохирурги 20-й городской клинической больницы провели уникальную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Врачебное вмешательство понадобилось 60-летней пациентке с опухолью спинного мозга. Женщина обратилась с жалобами на слабость и онемение ног, из-за которых она лишилась возможности ходить. Медики диагностировали у ростовчанки редкую опухоль, сдавливающую спинной мозг.

Для удаления опухоли нейрохирурги использовали операционный микроскоп и микрохирургический инструментарий, что позволило провести «максимально щадящее вмешательство, сохранить костные структуры позвоночника и избежать установки имплантатов».

В сообщении отмечается, что уже на вторые сутки у пациентки началась реабилитация, а через неделю она смогла ходить без опоры.

Константин Соловьев