Bild: банк Sparkasse Hannover заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера

Ганноверский банк Sparkasse Hannover в июне 2024 года заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для получения переводов от оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В письме экс-канцлеру, утверждают источники Bild, руководство банка объяснило, что приняло такое решение из-за опасений возможных санкций со стороны США в отношении финансовой организации. Несмотря на это, Шредер не включен ни в один из санкционных списков. По данным издания, заблокированные переводы связаны с его деятельностью на посту председателя правления Nord Stream 2 AG.

Ранее Шредер получал примерно по €200 тыс. каждые полгода от оператора газопровода. После введения ограничений банк стал возвращать эти средства, в результате чего экс-канцлер недополучил около полумиллиона евро. Bild также отмечает, что блокировка произошла всего через несколько недель после прихода к власти в Ганновере бургомистра от партии «Зеленых» Белиты Онайя, которая ранее критиковала Шредера и выступала за отзыв у него звания почетного жителя города.