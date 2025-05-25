Больницы Кубани получили 500 единиц современного медоборудования

С начала 2025 года в районные больницы Краснодарского края поступило более 500 единиц современного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Краснодарского края Фото: Минздрав Краснодарского края

В медучреждения переданы аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопические системы, флюорографы, рентгеновские компьютерные томографы, ультразвуковые аппараты, хирургические столы и функциональные кровати.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретаем для районных медицинских организаций диагностическое, хирургическое, лабораторное, а также реабилитационное оборудование. Благодаря этому жители даже самых удаленных уголков региона получают возможность проходить необходимые обследования, а также квалифицированную медицинскую помощь, включая высокотехнологичные операции и процедуры, рядом с домом. Отмечу, что до конца года в планах передать больницам края еще одну тысячу единиц медоборудования»,— сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Северская центральная районная больница получила около 20 единиц медтехники, включая транспортный аппарат ИВЛ для поддержания дыхания пациентов вне стационара. Такое оборудование используется при транспортировке больных и оказании экстренной помощи на выезде. Аналогичные аппараты поставлены еще в шесть районных больниц — Динскую, Ейскую, Красноармейскую, Новопокровскую и Павловскую.

Обновление медтехники проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлено на повышение качества медицинской помощи населению региона.

Лия Пацан