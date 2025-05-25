Житель села Гизель задержан по подозрению в убийстве знакомого

Следственный комитет по РСО-Алания возбудил уголовное дело в отношении жителя Пригородного района, который во время ссоры смертельно ранил ножом своего знакомого 24 мая в селе Гизель. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, двое знакомых мужчин распивали алкоголь, что привело к конфликту между ними. Возле одного из домов села Гизель подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в грудь, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.

В настоящий момент следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и формирования доказательной базы.

Тат Гаспарян