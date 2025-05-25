ВСУ выпустили 120 беспилотников по 11 районам Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками и 80 боеприпасами. Удары были нанесены по 11 районам региона. В результате пострадали пять человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

В селе Зозули Борисовского района пострадали двое сотрудников МЧС. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В Шебекино ранены три мирных жителя. Женщина проходит лечение амбулаторно, двое мужчин доставлены в больницы.

В результате атаки в поселке Октябрьский Белгородского района повреждено административное здание коммерческого предприятия. В селах Уразово и Мокрая Орловка нарушены линии электропередачи. В остальных районах повреждены частные дома и автомобили.

24 мая Вячеслав Гладков сообщал, что из-за аварийного отключения электроэнергии 14 населенных пунктов Белгородской области остались без света.