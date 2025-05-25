В Орле хотят за 157 млн рублей капитально отремонтировать улицу Колхозную

МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» объявило открытый конкурс, чтобы выбрать подрядчика для капитального ремонта улицы Колхозной. Начальная цена контракта — 157 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — собственные средства организации. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 10 июня 2026 года должен выполнить подготовительные работы, построить земляное полотно и дорожную одежду, проложить коммуникации, устроить пересечения и примыкания, тротуары, парковочные карманы, остановочные пункты, установить светофор на остановке «Учебный комбинат» и т.д.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 9 июня. Итоги будут подведены 12 июня.

С 1 января в России начали реализовывать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», рассчитанный до 2030 года. Регионы Черноземья начали заявлять о планируемых расходах на дорожную деятельность в ближайшие шесть лет с учетом итогов завершившегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подробности — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь