Путин: важно бережно относится к личному составу при постановке боевых задач

Президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты в зоне СВО стремятся выполнять боевые задачи даже в неблагоприятных условиях. В связи с этим глава государства указал на важность бережного отношения военного руководства к личному составу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям»,— сказал господин Путин в интервью, которое не вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» (видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале).

Президент и начальник Генштаба РФ дали указания командиру дивизии воздержаться от реализации планов в неблагоприятных условиях. Тем не менее, российские военнослужащие приступили к выполнению задачи другими, более бережными, способами, добавил Владимир Путин. Он подчеркнул, что получает доклады о ходе СВО ежедневно: днем, а также поздно вечером или ночью.

Главные высказывания президента в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» — в подборке «Ъ».