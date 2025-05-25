Глава Саратова поручил разработать вариант благоустройства Воробьевки

Глава Саратова Михаил Исаев сегодня утром, 25 мая, посетил Воробьевку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев отметил, что в ходе посещения Воробьевки обсудил благоустройство поселка с общественным советом. Эти работы будут проведены в рамках реализации муниципальной программы.

По словам главы Саратова, на встрече с председателем общественного совета Воробьевки Алексеем Возлеевым обсудил параметры обустройства территории вокруг пруда. Михаил Исаев поручил профильному комитету по архитектуре совместно с главой администрации Заводского района разработать вариант благоустройства, который будет учитывать интересы жителей микрорайона и гармонично впишется в ландшафт. При этом, как он добавил, план должен предусматривать сохранение природного рельефа и экосистемы.

Павел Фролов