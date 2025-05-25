Алиев: Азербайджан продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Господин Алиев подтвердил, что республика продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глава государства сказал, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Украина постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга»,— сказано в сообщении агентства «Азертадж».

Ильхам Алиев не уточнил сумму, выделенную на гуманитарную помощь. В феврале Азербайджан поставил Украине электрооборудование собственного производства на $1 млн. В 2023 году Баку выделил Киеву $7,6 млн, а в 2022-м — $17,6 млн.

Екатерина Отрашкевич