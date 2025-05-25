После освобождения Курской области российская армия создает зону безопасности вдоль государственной границы рядом с Белгородской и Курской областями, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

По его словам, за последнюю неделю в Сумской области освобождены населенные пункты Марьино и Локня. Кроме того, подразделения группировки значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. Войска оттесняют ВСУ от госграницы, чтобы создать санитарную зону для безопасности мирного населения пограничных регионов.

За последние сутки ВСУ ранили пять мирных жителей в Белгородской области.

Юрий Голубь