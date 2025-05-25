Челябинская прокуратура подтвердила затопление аварийного дома

Прокуратура Советского района Челябинска проверила информацию в СМИ о затоплении дома по улице Неймана, 26а и подтвердила ее. Ситуация находится на контроле ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Сотрудники ведомства установили, что 23 мая дом затопило из-за прорыва в системе водоснабжения в одной из квартир. Под контролем прокуратуры управляющая компания устранила прорыв, из подполья и общих помещений работники МУП «ПОВВ» откачали воду. Дом признали аварийным в 2021 году, однако срок расселения перенесли на этот год.

Ведомство проверит исполнение законодательства ответственными лицами УК при содержании здания. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.