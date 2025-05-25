В Копейске задержали пьяного водителя автобуса

Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Копейску остановили пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), сообщает пресс-служба отдела ГАИ.

Водителя, перевозившего троих пассажиров от Челябинского кузнечно-прессового завода до поселка Потанино в Копейске, остановили сотрудники ДПС у дома №62б по улице Ленина. При проверке документов у 45-летнего местного жителя заметили признаки опьянения: изменение цвета кожи и соответствующий запах изо рта. После процедуры освидетельствования подозрения полицейских подтвердились. Автобус поместили на штрафстоянку.