Прокуратура начала проверку по факту ДТП с погибшими и пострадавшими под Пензой

Прокуратура поставила на контроль выяснение всех обстоятельств смертельной дорожной аварии в Иссинском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 02:30 сегодня, 25 мая, на 344 км+700 м федеральной автодороги «Нижний Новгород — Саратов» в границах Иссинского района. Участниками аварии стали автомобили «Тойота Эстима» и «Лада Веста».

В ДТП погибли и пострадали люди. Об их количестве пока информации нет. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Иссинского района Андрей Рогожкин.

Павел Фролов