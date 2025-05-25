В Ростове-на-Дону стартовали Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

В Ростове-на-Дону сегодня торжественно открылись Всероссийские соревнования по быстрым шахматам. Об этом рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Турнир собрал шахматистов донского региона, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Новгородской области, Ставропольского края, Адыгеи, Рязанской области, Республики Крым, Волгоградской области, Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР и других субъектов.

Отмечается, что подобные соревнования проходят в Ростове-на-Дону уже в четвертый раз.

Константин Соловьев