Жительницу Татарстана обвинили после смерти рабочего в цеху

В Татарстане местную жительницу обвиняют в нарушении охраны труда после смерти рабочего в цеху. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по республике.

По данным следствия, 6 декабря 2024 года она допустила в цех сотрудника без необходимого обучения и средств защиты. Впоследствии сотрудник оказался прижат движущейся вагонеткой к бетонной опоре и скончался, получив несовместимые с жизнью травмы.

Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд. В ходе расследования были выявлены нарушения, и руководство предприятия приняло меры для их устранения. 24 работника, включая заместителя генерального директора, привлечены к дисциплинарной ответственности.

6 декабря предыдущего года прокуратура республики сообщала о том, что несчастный случай произошел в Набережных Челнах на предприятии ООО «Домкор Индустрия», рабочему было 24 года. Тогда прокуратура города организовывала проверку.

Влас Северин