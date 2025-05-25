«Миннесота» сократила отставание от «Оклахомы» в полуфинале play-off НБА

Клуб «Миннесота Тимбервулвз» на своем паркете разгромил «Оклахома-Сити Тандер» в третьем матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии до четырех побед — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruce Kluckhohn-Imagn Images / Reuters Фото: Bruce Kluckhohn-Imagn Images / Reuters

Матч завершился со счетом 143:101. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Он набрал 30 очков. В составе «Оклахомы» самыми продуктивными стали Шэй Гилджес-Александер и Аджай Митчелл, набравшие по 14 очков.

Четвертая игра серии пройдет в ночь на 27 мая на паркете «Миннесоты».

Таисия Орлова