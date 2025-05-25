Житель Пятигорска задержан при попытке сбыта расфасованного героина

Полицейские Пятигорска задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя, пытавшегося сбыть партию героина, расфасованного в 17 свертков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

По данным ведомства, участковые остановили на улице местного жителя. Мужчина, заметив правоохранителей, выбросил свертки с неизвестным веществом.

Задержанного доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. На допросе мужчина признался, что получил через мессенджер геолокацию тайника с наркотиками, после чего разделил вещество на дозы для последующей реализации в Пятигорске.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он помещен под стражу.

Тат Гаспарян