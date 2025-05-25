В Кабардино-Балкарии выполнено 70% плана по восстановлению лесов

Кабардино-Балкария выполнила 70% годового плана по искусственному восстановлению лесов. В весенний период в регионе высадили 57,5 гектара лесных культур. Об этом сообщает администрация региона в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году в республике запланирована масштабная посадка лесных насаждений на территории свыше 83 га, включая компенсационное лесовосстановление на площади 7 га.

Осенью планируется высадить еще 26,5 га, из которых 17,5 га придется на искусственное лесовосстановление и 9 га — на комбинированное. В этот же период специалисты проведут инвентаризацию лесных культур и оценят средний процент их приживаемости.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На восстановление лесного фонда региону в текущем году выделили 9,2 млн руб.

Тат Гаспарян